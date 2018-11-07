Kapağı açık unutulan buzdolabından yayılan koku, mahalleliyi ayağa kaldırdı

Ceset kokusu zannedilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

İtfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler kokunun kaynağının ise açık unutulan buzdolabı olduğu ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te açık unutulan buz dolabından yayılan kokuyu ceset kokusu zanneden mahalleli ekipleri ayağa kaldırdı. İtfaiye merdiveni ile içeriye giren ekipler, kokunun kaynağının ise kapısı açık unutulan buzdolabı olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireden çevreye pis kokular yayıldı. Dayanılmaz hale gelen koku üzerine şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, vatandaşların ifadeleri doğrultusunda kokunun apartmanın birinci katında bulunan A.S'nin evinden geldiğini belirledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de çağrılması üzerine ise ekipler, itfaiye merdiveni ile evin balkonuna çıktı. Kapıdaki asma kilidin kesilmesi üzerine içeriye giren ekipler, evde kimseyi bulamazken, buzdolabının mutfaktaki buzdolabının kapısının açık olduğunu fark etti. Buzdolapında bulunan yiyeceklerin bozulduğu ve koktuğunu belirleyen ekipler, normale döndü.

Öte yandan evde yaşayan A.S ve ailesinin ise 2 hafta önce şehir dışına çıktığı öğrenildi.