Kapağı Açık Kalan Rögara Düşen Otomobillerin Lastikleri Patladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen otomobillerin lastikleri patlarken, aksamlarında da hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nin Pınarbaşı mesire alanı istikametindeki rögar kapağının üst bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Yoldaki sürücüler ise açık kalan rögarı fark etmedi. Cadde üzerinden Pınarbaşı mesire alanına doğru ilerleyen 3 otomobil, peş peşe açık kalan kapağın üzerinden geçti. Kapağın metal bölümüne denk gelen lastikleri patlayan otomobiller savrularak yol kenarında durabildi. Sürücüler, büyük şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, patlayan lastiklerini değiştirme telaşına düştü. Lastikleri patlayan sürücüler, diğer araçların da düşmesini önlemek için kapağı yerine yerleştirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri, cadde üzerinde önlem alarak diğer sürücüleri uyardı.



Patlayan lastiklerini değiştiren sürücüler ise daha kötü sonuçlar doğurabilecek bir olayı kısmen de olsa ucuz atlatarak bölgeden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ