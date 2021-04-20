Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu
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Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu

Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de insanların yoğun olarak bulunduğu noktada kapağı açık bırakılan logarın içi vatandaşların çöpleri ile doldu.

Eskişehir'de insanların yoğun olarak bulunduğu noktada kapağı açık bırakılan logarın içi vatandaşların çöpleri ile doldu.

Eskişehir'in insanların uğrak noktalarından olan Kanlıkavak Parkı girişinde bulunan ve kapağının üzerinde 'ESKİ' yazılı derin çukur, sorumsuz vatandaşlarca çöple olduruldu. Enerji içeceği şişeleri, karton kahve kutuları ve naylon poşetleri başta olmak üzere çeşitli çöplerle dolu çukur, parkın güzelliğine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Öte yandan ağzı yarısına kadar açık olan çukurun yanında bulunan beton kapağının kapatılmaması özellikle çukurun yakınındaki oyun parkında oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Çocukların yanı sıra parkın girişi olması nedeniyle vatandaşların yolunun üzeri olması, çukura düşme tehlikesi nedeniyle tehlike arz ediyor. - ESKİŞEHİR

Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu
Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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