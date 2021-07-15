"Kapadokyalı Dede", şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kapadokyalı Dede", şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı

'Kapadokyalı Dede', şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de "Kapadokyalı Dede" lakabıyla bilinen 72 yaşındaki Hasan Hüseyin Uluçay, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı.

Nevşehir'de "Kapadokyalı Dede" lakabıyla bilinen 72 yaşındaki Hasan Hüseyin Uluçay, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı.

Hasan Hüseyin Uluçay, AA muhabirine, "Kapadokya Kaplanları Şehidine Koşuyor" adıyla yola çıkan 21 kişilik koşu ekibinde yer aldığını söyledi.

Koşunun etap etap yapıldığını anlatan Uluçay, sabah erken saatlerde Nevşehir'den, Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Kendisinin 35 kilometrelik etapta koştuğunu belirten Uluçay, şunları kaydetti:

"Daha fazla koşabilirdim ama parça parça koşu yaptık. Benim için yeterliydi. Çoğu arkadaşım 40-45 kilometre koştu. Ben de o kadar genç arasında 35 kilometre koştum. Bu koşuyu ikinci kez aynı mesafede yaptık. Koşumuza bu sene 21 kişi katıldı, seneye inşallah daha fazla katılım sağlanacak. Yaşıma göre zorlu bir koşuydu ama ben yıllardır koşarım. Sorun yok çok şükür. Sağlıklıyım, Allah sağlık verdikçe de koşacağım."

Vatan kahramanı Ömer Halisdemir için yola çıktıklarını vurgulayan Uluçay, bundan dolayı mutlu olduklarını ve şehidin kabrini ziyaret etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çeşitli koşularda madalyasının olduğunu anlatan Uluçay, güzel bir etkinlikte yer aldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

'Kapadokyalı Dede', şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı
'Kapadokyalı Dede', şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Arda Turan Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kapadokyalı Dede", şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:40:50. #1.14#

title