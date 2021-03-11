Kapadokya'yı yılın ilk 2 ayında 93 bin turist gezdi
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Kapadokya'yı yılın ilk 2 ayında 93 bin turist gezdi

11.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:00
Kapadokya'yı yılın ilk 2 ayında 93 bin turist gezdi

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesini, bu yılın ocak ve şubat aylarında 93 bin 128 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesini, bu yılın ocak ve şubat aylarında 93 bin 128 turist ziyaret etti.

Kapadokya, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim merkezleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 42 bin 560, şubatta ise 50 bin 568 turist ziyaret etti.

Kapadokya'da, bu yılın ocak ve şubat döneminde, en çok ziyaret, 30 bin 786 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ni 25 bin 975, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 18 bin 289 turist gezdi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla bölgedeki yoğunluğun arttığını, alınan tedbirler çerçevesinde turizmin sağlıklı bir ortamda sürdürüldüğünü belirtti.

Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı konukların Göreme beldesine mutlak surette uğradığını kaydeden Eren, "Göreme Açık Hava Müzesi ve çevresindeki vadiler, yurt içi ve yurt dışından turistleri ağırlıyor. Peribacaları çevresindeki tarihi ve kültürel değerleri ziyaret eden misafirlerimiz, bölgeye hayran kalıyor. Bu yıl geçen yıla kıyasla daha iyi bir turizm sezonu yaşayacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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