Kapadokya'yı normalleşme döneminde yaklaşık 17 bin turist gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapadokya'yı normalleşme döneminde yaklaşık 17 bin turist gezdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, yeni normal döneme geçişin ardından geçen ay 16 bin 791 turist ziyaret etti.

Kapadokya'yı normalleşme döneminde yaklaşık 17 bin turist gezdi
08.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, yeni normal döneme geçişin ardından geçen ay 16 bin 791 turist ziyaret etti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve çeşitli aktiviteleri ile turistlerin ilgisini çeken, tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerleri 75 gün aradan sonra 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen ay 6 bin 365'i müze kartlı olmak üzere 16 bin 791 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaret 6 bin 974 kişiyle Zelve Ören Yeri'ne gerçekleştirildi.

Listede ikinci sırada 4 bin 251 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 4 bin 200 ziyaretçi sayısı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi yer aldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ortaya konulan başarının ardından ziyarete açılan turistik alanlarda sakinlik yaşandığını, süreç ilerledikçe hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Bölgedeki etkinliklerden sıcak hava balon turlarının tedbirler kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğunu ancak birbirinden renkli aktivitelerin konuklara sunulduğunu aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Turizmde yavaş yavaş kıpırdanma başladı. Yerli konuklarımızın yanı sıra Avrupa'dan küçük gruplar görülmeye başlandı. Kurban Bayramı tatili yaklaştıkça bölgedeki yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Kapadokya, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli bir destinasyon. Bölgede, sıcak hava balonu önemli bir aktivite ama Kapadokya'yı sadece balon turu üzerinden değerlendirmemek gerekir. Bölgede at, ATV motorları, deve ve arazi araçlarıyla turlar düzenleniyor. Ayrıca, vadi yürüyüşleri yapılıyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı Ekonomi
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Son dakika: Ayasofya 15 Temmuz'da mı ibadete açılacak? AK Parti'den yanıt
Son dakika: Ayasofya 15 Temmuz'da mı ibadete açılacak? AK Parti'den yanıt
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter
Magazin Alişan Ali Sunal Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Asker Çocuk Antalya
Şu an buradasınız: Kapadokya'yı normalleşme döneminde yaklaşık 17 bin turist gezdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:06:08. #1.14#
title