Kapadokya'yı nisanda 74 bin 458 turist gezdi
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Kapadokya'yı nisanda 74 bin 458 turist gezdi

Kapadokya'yı nisanda 74 bin 458 turist gezdi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini geçen ay 74 bin 458 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini geçen ay 74 bin 458 turist ziyaret etti.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri, yer altı şehirleri ve alternatif tur etkinlileriyle ünlü Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlere, nisan ayında yurt içi ve dışından çok sayıda turist ilgi gösterdi.

Bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde görmek isteyen turistler en çok Zelve Ören Yeri'ne ilgi gösterdi.

Geçen ay 22 bin 913 ziyaretçi ile Zelve Ören Yeri ziyaret listesinde ilk sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesi'ni 22 bin 329, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 13 bin 444 turist gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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