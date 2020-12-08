Kapadokya'yı kasımda 87 bin 700 turist gezdi
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Kapadokya'yı kasımda 87 bin 700 turist gezdi

08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:17
Kapadokya'yı kasımda 87 bin 700 turist gezdi

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve şapelleri, yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini kasım ayında 87 bin 700 turist ziyaret etti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve şapelleri, yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini kasım ayında 87 bin 700 turist ziyaret etti.

???????UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle turistlerin beğenisini kazanan bölgede, geçen ay yerli ve yabancı binlerce konuk ağırlandı.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini 87 bin 700 turist gezdi, Zelve Ören Yeri 25 bin 745, Göreme Açık Hava Müzesi 23 bin 709, Kaymaklı Yeraltı Şehri 12 bin 775 ziyaretçiyle en çok ilgi gören yerler oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen bölgeyi, geçen yılın aynı döneminde 203 bin 905 turist ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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