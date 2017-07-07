Kapadokya'yı Haziran'da 220 Bin 972 Turist Ziyaret Etti

DÜNYA kültür mirası Kapadokya bölgesini Haziran ayında 220 bin 972 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.



Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kapadokya bölgesinin önemli kenti Nevşehir'deki tarihi ve turistik merkezler arasında en çok ziyaret edilen merkez Hacıbektaş Veli Müzesi oldu. Müzeyi bir aylık süre içerisinde ücretsiz olarak 82 bin dolayında kişi ziyaret etti.



Öte yandan bölgenin en çok ziyaretçi çeken turistik merkezleri arasında Göreme Açıkhava müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehirleri ve Zelve ören yeri yer aldı.



- Nevşehir