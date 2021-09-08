Kapadokya'yı ağustos ayında 429 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ağustos ayında 428 bin 883 turisti ağırladı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ağustos ayında 428 bin 883 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balon turları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini ağustos ayında 428 bin 883 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Hacıbektaş Veli Müzesi, 115 bin 200 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 101 bin 564, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 79 bin 193 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü