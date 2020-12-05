Kapadokya yabancı turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapadokya yabancı turistlere kaldı

05.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:53

Kapadokya yabancı turistlere kaldı Balonların uçmadığı Kapadokya'da sessizlik hakim Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi; Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber yabancı turistlere kaldı.

Kapadokya yabancı turistlere kaldı

Balonların uçmadığı Kapadokya'da sessizlik hakim

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi; Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber yabancı turistlere kaldı.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları yapılamazken bölgede genel olarak sessizlik hakimken bölge yabancı turistlere kaldı.

Kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesindeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı
Kapadokya yabancı turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kenan Işık Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Necip Uysal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Rusya Aralık Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapadokya yabancı turistlere kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:30:46. #1.14#
title