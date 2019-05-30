"Kapadokya'ya gelen turistleri Gaziantep'e getireceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyada "Nereye gideyim, ne tadayım" eğiliminin yükseldiğini belirterek, Kapadokya'ya gelen Japon, Güney Koreli ve Çinli turistleri Gaziantep'e getirmeyi yeni hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in Ankara'da görev yapan Gaziantepli bürokratların onuruna verdiği iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Şahin, ramazanın birlik ve beraberliği güçlendirme, gönül alma ayı olduğunu belirterek, Gaziantep'in yetiştirdiği, Ankara'ya taşıdığı beşeri sermayeyle buluştuklarını aktardı.

Kardeşlik sofrasında, gönül iftarında bir araya geldiklerini aktaran Şahin, bu buluşmaları çocukların, gençlerin, ailelerin birbirini tanıması ve bu çınarın bağlarının güçlü kalması açısından önemsediğini vurguladı.

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi beşeri sermayeyi kalkınmanın bir parçası yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Gaziantep'teki turizm faaliyetlerine değinen Şahin, Hitit, Roma, Osmanlı, Selçuklu medeniyetlerinin eserlerini barındıran kentin, Mezopotamya'nın en güzel noktasında olduğunu anlattı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Dünyada, 'nereye gideyim, ne tadayım' eğilimi yükseliyor, bu durum yeni bir turizm çeşitliliği yaratıyor. Böyle baktığımız zaman da burası bize büyük bir potansiyel veriyor. Önemli olan bu gücü uluslararası boyuta taşımak. Bu, ulusalda istediğimiz noktaya geldi. Yeni hedefimiz, Kapadokya'ya gelen Japon, Güney Koreli ve Çinli turisti bölgeye, Gaziantep'e getirmek."

Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin geçen sene 4 milyon ziyaretçi ağırladığını, bu sene 8 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gazianteplilerin, dünyanın ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun şehre katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bu birlik ve bütünlüğün daim olmasını diledi.

Kaynak: AA