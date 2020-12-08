Kapadokya'ya 11 ayda 962 bin 124 ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 11 ayında 962 bin 124 kişi ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni kasım ayı içinde 87 bin 700 turist ziyaret etti. Ayrıca Kapadokya bölgesinde ocak- kasım dönemindeki ziyaretçi sayısı 962 bin 124 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise Kapadokya bölgesini 3 milyon 662 bin 591 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER