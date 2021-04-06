Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
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Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de Erciyes AŞ personeli Tekir Kapı'da AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kayak yaparak kutladı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de Erciyes AŞ personeli Tekir Kapı'da AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kayak yaparak kutladı.

Personel, "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümünü kutlarız" yazılı flama açarak tesislere kadar kayak yaptı.

Bu arada Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara belediyelerce AA'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajları asıldı. Sivas ve Kırıkkale belediyeleri de bazı elektronik billboardlarda AA'nın tanıtım videolarını yayımladı.

Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
Erciyes'te AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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