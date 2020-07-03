Kapadokya Üniversitesinin yerleşkesine konan ebabil kuşu korumaya alındı
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Kapadokya Üniversitesinin yerleşkesine konan ebabil kuşu korumaya alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Üniversitesinde bir fakültenin bahçesinde bulunan ebabil kuşu, korumaya alındı.

Kapadokya Üniversitesinin yerleşkesine konan ebabil kuşu korumaya alındı
03.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:58

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Üniversitesinde bir fakültenin bahçesinde bulunan ebabil kuşu, korumaya alındı.

Sabah saatlerinde yerleşkede incelemede bulunan güvenlik görevlileri, hareket etmekte zorlanan bir kuş olduğunu gördü.

Uçamadığı fark edilen kuş, Öğretim Görevlisi Sancak Demiryürek tarafından korumaya alınarak, yem ve su verildi.

Ebabil kuşu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Demiryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebabil kuşunun kendilerini ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Görevli arkadaşların elinde ilk gördüğümde ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Yem ve su vererek böylesi nadir rastlanan bir kuşa yardımcı olmaktan mutluluk duydum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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