Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "model uçak" atölye çalışmasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "model uçak" atölye çalışmasına katıldı

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri 'model uçak' atölye çalışmasına katıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü öğrencileri, atölye çalışması kapsamında model uçak yaptı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü öğrencileri, atölye çalışması kapsamında model uçak yaptı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 öğrencinin katılımıyla "telemaster" tipi altı adet model uçak yapıldı. Öğretim görevlisi Emin Tugay Kekeç gözetiminde yapılan çalışmanın ardından öğrenciler, model uçakları uçurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kekeç, öğrencilerde alt yapı bilgisi oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Uygulama eğitimlerine önem veriyoruz. Öğrencilerimizin atölye faaliyetleri içerisinde modern teknoloji alanı olarak benimsenen insansız hava aracı konusunda tecrübe kazanmaları için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz planlı ve ölçekli model uçak üretimini öğreniyor. Biz de öğrencilerimize gerekli desteği sunmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mert Müldür Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "model uçak" atölye çalışmasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:06:50. #1.16#

title