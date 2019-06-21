Kapadokya Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Okulda öğrenimlerini tamamlayarak mezun olan bin 600 öğrenci için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bölüm birincisi öğrenciler şet kuşandı.

KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Alev Alatlı, programdaki konuşmasında, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere, okul ve okul sonrası hayatlarında beşeri ilimlere ilgi göstermelerini öneren Alatlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük problemi her zaman kendinden başka kimseyi görmemek olmuştur. Kendinden başkasının ne yaptığını görmediğinizde kendi yanlışını tekrarlamaya devam edersiniz. Mesela aşçılık bölümü mezunu öğrencimiz, beşeri coğrafya bana lazım değil dememeli. Bu bilgiler size her zaman lazım olacak. Ülkemizin komşularını dahi doğru dürüst bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Bu bilgiler eninde sonunda hayatınızı etkileyecektir. Mezun olan öğrenciler arasında kardeşlik olmalı. Bu kardeşlik sizin iş bulmanızdan, sosyal hayatınıza kadar çok fazla faydası olacaktır. Mezunlar derneği kurun ama bu derneğin işlemesi lazım. Bundan sonra top sizde, eliniz kolunuz bu okulun üstünde olmalı."

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'den veciz sözler kullandığı konuşmasında üniversitelerinin akıl, ahlak ve adalet sloganıyla eğitim öğretime hizmet sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından bölümlerinden ilk üç dereyi elde ederek başarı gösteren öğrenciler sahneye davet edilerek başarı belgeleri takdim edildi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile davetliler, akademisyen, öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: AA