Kapadokya Üniversitesi, Aşık Sanatı Sempozyumu düzenliyor

Kapadokya Üniversitesi, 2021 – Hacı Bektaş-ı Velî yılı dolayısıyla TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenleyecek.

29-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyum, Türkiye'de âşık sanatı üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlayacak.

Sekiz oturumdan oluşacak Aşık Sanatı Sempozyumunda, " Aşıklık Geleneği", "Yaşayanşık Sanatı", " şıkların Sazından Hacı Bektâş-ı Velî" ve "Gelecek Kuşaklara Aktarım" oturumlarında çok yönlü bir bakış açısıyla âşık sanatının değerlendirilmesi hedeflenirken, bu alandaki birikimi değerlendirmek, yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmek de hedefleniyor.

31 Temmuz'da açık hava konseri yapılacak

Sempozyumun son günü olan 31 Temmuz Cumartesi saat 20:30'da, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde Edip Bülbül ve Başak Küreş'in canlı performansıyla açık hava konseri yapılacak. Halk müziği sevenler konseri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Sempozyum hakkında konuşan Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Gökkaplan, "Ülkemiz ve UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olarak ilan edilmesi, âşık sanatının geçmişten geleceğe insan-ı kamil olma arayışında olan bütün nesillere kimlik kazandıran kurucu etkisini ileri taşımakta, bu sanatın verdiği ilhamı ve en önemlisi yaşayan mirasını bir kez daha hatırlatmakta, bu uğurda yapılacak çalışmalarda bütün bir insanlığa sorumluluk vermektedir. Bu kapsamda âşık sanatına yönelik yapılan çalışmalara katkı sunarak bu sanata karşı sorumluğunun gereğini yerine getirmeyi amaçlayan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparakşık Sanatı Sempozyumu gerçekleştirilecektir." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler