Kapadokya Turizmini Balonlar "Uçurdu"

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'daki doğal güzellikleri sıcak hava balonundan izleyen 120 bin turist, yılın ilk altı ayında bölge ekonomisine 18 milyon euro katkı sağladı.

Kapadokya Turizmini Balonlar

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'daki doğal güzellikleri sıcak hava balonundan izleyen 120 bin turist, yılın ilk altı ayında bölge ekonomisine 18 milyon euro katkı sağladı

Kaynak: Dunya.com