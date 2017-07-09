Kapadokya Turizmini Balonlar "Uçurdu"

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadiler üzerinde sıcak hava balon turuna katılan 120 bin turist, yılın ilk altı ayında bölge ekonomisine yaklaşık 18 milyon avro katkı sağladı.



Yılın her ayında uçuş yapılabilme özelliği ve geniş alana yayılmış doğal güzellikleri dolayısıyla dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi konumunda olan Kapadokya'da, yıl sonuna kadar 300 bin kişinin uçuş yapması ve ekonomiye 40 milyon avro katkı sağlaması bekleniyor.



Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'da sıcak hava balon turu düzenleyen 25 firma bulunduğunu, bölge halkına önemli istihdam sağlayan sektörde yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı verildiğini söyledi.



Yılın ilk yarısında 120 bin kişinin Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiğini aktaran Dinler, "Geçen yıla göre biraz artış var, bu sevindirici durum. Turizm sektörünün bir toparlanma süreci içine girmiş olduğunu görüyoruz. 120 bin kişinin ekonomiye katkısı 18 milyon avro civarındadır." dedi.



Dinler, turizm alanında 2016 yılının zor şartlar altında geride bırakıldığını ancak 2017 yılından ümitli olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl haziran ayında Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı ardından temmuz ayında hain darbe girişimi öncelikle turizm sektörünü vurdu. 2016'yı zor şartlar altında kapattık. 2017 yılına Reina saldırısı nedeniyle şansız başlanmasına rağmen sektör şu an ciddi bir toparlanma eğilimde. Tebessüm etmeye başladık. İnşallah eylül, ekim ayında bu tebessüm gülümsemeye dönüşecek." diye konuştu.



"Fiyatlar yüksek değil"



Sıcak hava bolunu tur fiyatlarının söylendiği gibi çok pahalı olmadığını savunan Dinler, şöyle konuştu:



"Sıcak hava balonculuğu, bölgedeki güzellikleri havadan görmek isteyenlerin talepleriyle beraber 2008 yılı itibarıyla ciddi bir ivme yakaladı. Yatırımlar arttı, firmalar peş peşe faaliyete başladı. Kapadokya'da, sıcak hava balon turunu en çok Uzakdoğulu turistler tercih ediyor. Bölgeye gelen yabancı turistlerin tamamı balon turuna çok meraklı. Yerli turistler fiyatları biraz yüksek buluyor ama hayatta bir kez de olsa mutlaka yapılması gereken kaliteli bir aktivite. Pahalı olduğunu da düşünmüyoruz. Balon turunun Afrika'da örneklerini kıyasladığımızda bölgemizde, oraya göre üçte bir oranında bir fiyat var."