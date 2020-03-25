Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor
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Hacı Bektaş, Kapadokya, Nevşehir

Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor

Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor Kapadokya Teknopark'ta üretilen siperlikler hastanelere ücretsiz verilecek Kapadokya Teknopark, medikal malzeme üretimine başladı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark korona virüs ile...

25.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:02
Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor

Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor

Kapadokya Teknopark'ta üretilen siperlikler hastanelere ücretsiz verilecek

Kapadokya Teknopark, medikal malzeme üretimine başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark korona virüs ile mücadele kapsamında medikal malzeme üretimine başladı.

Tüm Türkiye korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Teknopark korona virüs salgınından dolayı ithal edilmesi gerek maliyeti yüksek ve sayıca çok olması gereken kritik medikal parçaları 3D yazıcılar ile üretmeye başladı. Kapadokya Teknopark tarafından üretilen siperlikler hastanelere ücretsiz olarak verilecek.

Kapadokya Teknopark görevlisi Ekrem Çiftçi yaptığı açıklamada siperlik üretimine 2 gün önce başladıklarını 16 saatlik bir çalışma ile 6 adet ürettiklerini söyledi. Çiftçi, "Biz burada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini sahip olduğu 3 boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla doktorlarımıza siperlik üretmeye başladık. 3 boyutlu destek ve gönüllülük hareketiyle yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimseden bir masraf talep etmiyoruz. Tamamen üniversitemizin kendi imkanlarıyla yapıyoruz. Günde 6 adet üretebiliyoruz. Fakat Rektörümüzün talimatıyla 2 adet daha 3 boyutlu yazıcı tedarik edeceğiz. Öncesinde biz bu siperlikleri bilgisayarımızda tasarlıyoruz. Daha sonra bunu 3 boyutlu yazıcımıza tanımlayıp baskıya alıyoruz. 6 tane aynı anda basabiliyoruz ve bu 6 adetin basımı 16 saat sürüyor. Kullan at bir parça olmadığı için azda olsa sağlıkçılarımıza destek sağlayabiliyoruz. Şuan biz iki gün önce üretime başladık ve elimizde 6 adet siperlik mevcut. Siperliğin aparatlarını da yine kendi imkanlarımız ile dışarıdan temin ediyoruz. Bu şekilde üretimi gerçekleştiriyoruz. Talep olması halinde biz bunları hastanelere ücretsiz olarak vereceğiz" dedi.

Kapadokya Teknopark'ta uzman olarak görev yapan Kimyager Doktor Merve Türk ise açıklamasında korona virüs ile mücadelenin ne kadar süreceği ve ne kadar bir ihtiyaç duyulacağı bilinmediği için siperlik üretimine başladıklarını ifade etti. Türk, "Aslında biz kümülatif üretimin bir parçası olduk. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, materyal, araç gereç ve kişisel korunma ekipmanlarını üretebiliriz. Doktorlarımızın istekleri doğrultusunda bu ürünleri ücretsiz olarak teslim edeceğiz. Siperliği yurtdışından getirenlerde var ülkemizde üretim yapan da var. Fakat süreç içerisinde ne olacağı ne kadar ihtiyaç duyulacağı bilinmediği için böyle bir girişimde bulunduk. Şuan ilk etapta sağlık çalışanları kullanıyor. Fakat bazı market görevlileri de kullanmaya başlamış" diye konuştu.

Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kapadokya Teknopark 3D yazıcılar ile siperlik üretiyor

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