Kapadokya normalleşme sürecinde yabancı turistleri ağırlıyor
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Kapadokya normalleşme sürecinde yabancı turistleri ağırlıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların açılmasıyla yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Kapadokya normalleşme sürecinde yabancı turistleri ağırlıyor
08.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:40

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların açılmasıyla yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yapan turistler, ziyarete açık bulundurulan ören yeri, müze ve görsel güzellikleriyle masalsı görünüm sergileyen alanları ziyaret ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile güvenli tatil imkanına kavuşan turistler, alınan tedbirler çerçevesinde turlara katılıyor.

Kapadokya'da, turistlerin en çok ilgi gösterdiği Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ve çevresindeki turistik merkezlerde gün boyu etkinliklere katılan yabancı turistler, "yeni normal"in keyfini yaşıyor.

Göreme beldesindeki Esentepe mevkisinden peribacalarını seyreden Kolombiyalı Manuela Garcia, AA muhabirine, öğrenci olduğu Uruguay'dan, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele sürecindeki normalleşmenin ardından arkadaş grubuyla çeşitli ülkelere yönelik seyahate başladığını belirtti.

Türkiye'de kendini birçok ülkede olduğundan daha güvende hissettiğini ifade eden Garcia, "Kapadokya'da olmaktan dolayı mutluyum. Türkiye, turistler için çok güvenli bir ülke. Her yer açık ve çok temiz. Biz de hem rahatlıkla geziyoruz hem de sosyal mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyoruz. Her şey umduğumdan daha güzel." dedi.

Uruguaylı Daniela Decoud ise Kapadokya'ya gelirken sıcak hava balon turuna katılmayı hayal ettiğini, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turların yapılamadığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade ederek en kısa süre içinde bölgeye yeniden gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Decaud, "Bize kapılarını açan ilk ülke olması nedeniyle Türkiye'ye minnettarım. Burada gerçekten harika zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir manzaraya sahip olan Kapadokya'dan çok mutlu ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (KBYK) Üyesi Ali Şenöz de bölgede yabancı turistleri belirli aradan sonra yeniden görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını, ağustos ayından itibaren bölgedeki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Turistlerin Türkiye'de güvenli ve huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı bulabildiğini belirten Şenöz, şöyle konuştu:

"Yabancı misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlk olarak Uruguaylı konuklarımız bölgeye geldi. Farklı ülkelerden yabancı turistleri de bölgede misafir etmeyi bekliyoruz. Misafirlerimiz koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri, araçların, otel ve konaklama tesislerinin temiz olmasını takdir ediyor. Yurt dışında Türkiye ile ilgili bu yönde olumlu bir algının hakim olduğunu ifade ediyorlar. Ülkelerine döndüklerinde arkadaşlarına Türkiye'ye gitmelerini tavsiye edeceklerini söylüyorlar. Turistler, gayet güvenli bir ortamda tatillerini yapabiliyor. Umarım balon uçuşları başladığında daha büyük bir potansiyelle hizmet vermeye başlayacağız. Bazı otellerimiz gelecek aylar için farklı ülkelerden rezervasyon almaya başladı. Türkiye, koronavirüs ile mücadele konusunda başarısını devam ettirdiği müddetçe daha çok yabancı turist ağırlayacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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