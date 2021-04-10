Kapadokya nisan ayında kar altında kaldı
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Kapadokya nisan ayında kar altında kaldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Kapadokya nisan ayında kar altında kaldı

Kapadokya bölgesi ilkbaharda açan çiçekler ve peribacaları, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya bölgesi ilkbaharda açan çiçekler ve peribacaları, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta içinde güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler de yağışın ardından kar altında kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, zaman zaman etkili olan tipi görüş mesafesini düşürdü.

Ürgüp ilçesi ile Uçhisar ve Göreme beldelerindeki tarihi ve turistik merkezlerde sessizlik yaşanırken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler de hava koşullarından dolayı konaklama tesislerinde kalmayı tercih etti.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı bölgede hafta başına kadar etkisini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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