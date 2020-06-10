"Kapadokya'nın İncisi" Ihlara Vadisi ziyaretçilerine kavuştu
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"Kapadokya'nın İncisi" Ihlara Vadisi ziyaretçilerine kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki, dünyanın "en büyük kanyonları" arasında gösterilen, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Salgın nedeniyle evlerinde bunalanlar, kısıtlamanın kaldırılmasıyla bölgeye gelerek, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3 buçuk, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, trekking yapma imkanı buluyor.

Ateşi ölçülen ve maskeyle içeri alınan ziyaretçilere, sosyal mesafe kuralları hatırlatılıyor.

Çekya Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan ve Ihlara Vadisi'ne ailesiyle ziyarete gelen Pavei Danek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Ihlara Vadisi'ni beğendiğini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin muazzam bir doğası olduğunu güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Danek, şöyle konuştu:

"Her yerine hayran kaldık. Kiliseler çok harika. Özellikle vadinin tabanı çok güzel. Hayvan seslerinin birbirine karışması mükemmel. Tarihi kiliseleri görmek ve onlara yakın olmak çok güzel bir duygu. Kovid-19 süreci özellikle çocuklarımız için çok zor oldu. Zorlu sürecin ardından bu şekilde ziyaretlere gitmemiz bizim için bir özgürlük oldu. Herkese tavsiye edeceğim."

İstanbul'dan gelen hemşire Teslime Oruç, "Vadi yemyeşil. En sevdiğim şeyler bunlar. İstanbul kalabalık bir şehir. Oradan birazcık da olsa nefes alabilmek için Ihlara Vadisi'ne geldik. Doğal yapısı ve ağaçlar çok güzel. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

"Kesinlikle insanların burayı görmesi lazım"

Amatör fotoğrafçı Ali Murtaza Kaya ise "Yıllardır burayı duyardım ama ilk defa gelmek nasip oldu. Canlı çeşitliliği çok fazla. Birçok hayvan fotoğrafı çektim. Burası gelip, gezilecek bir yer. Kesinlikle insanların burayı görmesi lazım." diye konuştu.

Sacide Öztürk ise İstanbul'dan geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda böyle bir yere gelmek benim için çok güzel oldu. Harika bir yermiş. Sağlık çalışanı olduğum için sadece hastalığa yakalandığım dönem evdeydim diğer dönemlerde işimizin başındaydık. Arkadaşlarımızla Kapadokya'yı gezdik. Kapadokya ayrı bir güzel, burası ayrı. Doğal güzelliklerine hayran kaldım. Gezilecek çok yer var. Doğayla iç içe her yer. Çok beğendim burayı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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