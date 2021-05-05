"Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

Dünyanın en büyük kanyonları arasındaki Ihlara Vadisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasındaki Ihlara Vadisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi'ne gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta doğa yürüyüşü imkanı buluyor.

Vadinin doğal güzellikleri içinde manzaranın tadını çıkaran turistler Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi tarihi mekanları da ziyaret ediyor.

Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'nın giriş kapısı Ihlara Vadisi, yılın bu mevsiminde bitki örtüsünün tekrar canlanmasıyla ziyaretçilerine kuş sesleri ve yeşilin her tonuyla masalsı yolculuğa çıkarıyor.

Sırbistanlı turist Maya Aleksıç, AA muhabirine, Kapadokya bölgesini gezdiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin muazzam bir doğası olduğunu, güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini anlatan Aleksıç, şöyle konuştu:

"Ailemle buradayım, bu doğal güzellikleri görmeye, tekrar geleceğim. Doğayla iç içe çok güzel bir yürüyüş yaptık. Burada yaşamak harika bir fikir. Ailemle burada yaşamak isterdim. Dünyadaki herkesin Kapadokya bölgesini ve Ihlara Vadisi'ni görmesi gerekiyor. Harika yerler, bayıldım."

Sırbistanlı Andrea Suçıç ise Kapadokya'yı bilmediğini ancak gelip gördüğünde hayran kaldığını ifade etti.

İlk kez geldiği Ihlara Vadisi'nin doğal yapısının "inanılmaz" olduğunu dile getiren Suçıç, "Kapadokya bölgesini çok beğendik. Özellikle Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Ürgüp ve Göreme'ye hayran kaldık. Bu bölgeyi ziyarete bir daha geleceğim. Tarih ve doğa iç içe, harika mekanlar gezdik. Herkesin buraya gelmesi ve burayı görmesi gerekir." diye konuştu.

"Herkesin buraları görmesi gerekiyor"

Hırvatistanlı Milan Peris de Kapadokya bölgesi ve Tuz Gölü'nü ziyaret için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bölgede iki gündür ziyaretler yaptığını anlatan Peris, "Bölgedeki müzelerin tümünü gezdim, hayran kaldım. Ihlara Vadisi ve Selime doğa harikası yerler. Herkesin buraları görmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Marija Basi ise Ihlara Vadisi ile Selime Katedrali'ni ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini vurguladı.

Türkiye ve Türk insanını çok sevdiğini aktaran Basi, "Arkadaşlarımla tekrar buraya gelip daha uzun zaman geçirmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut