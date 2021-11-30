"Kapadokya'nın havası korona virüse iyi geliyor" - Haberler
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"Kapadokya'nın havası korona virüse iyi geliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Kırgız Doktorlar Cholpon Kutmanbaeva ve Zharkyn Orozobekova, Kapadokya bölgesinin havasının koronanirüse iyi geldiğini söyledi.

Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Kırgız Doktorlar Cholpon Kutmanbaeva ve Zharkyn Orozobekova, Kapadokya bölgesinin havasının koronanirüse iyi geldiğini söyledi.

Kırgızistan'dan Kapadokya bölgesini gezmek için gelen doktorlar, Kapadokya bölgesinin havasının temiz ve oksijen oranın yüksek olduğunu söyledi. Bir haftadır Kapadokya bölgesini gezen ve son olarak Uçhisar Kalesine çıkan Kırgız Doktor Cholpon Kutmanbaeva, "Kırgızistan'dan geldim. Şu an Kapadokya'dayız. Uçhisar Kalesinde çıkınca Kapadokya ayaklarımızın altında. Burada hava çok güzel. Kendim doktorum, burada ciğerlerim rahatladı. Buraların havası çok temiz. O yüzden herkesi gezmek için buralara bekliyorum. Buraların havası koronavirüse iyi gelecek. Burada oksijen var, temiz hava var. Ciğerlere çok iyi gelecek" şeklinde konuştu.

Kendisi gibi doktor olan kardeşi ile birlikte Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini söyleyen Kırgız Doktor Zharkyn Orozobekov da; "Kırgızistan'dan geldim. Bende Kırgızistan Bişkek de doktorum. Türkiye ve Kapadokya çok güzel. Özellikle havası çok güzel. Oksijeni bol olan bir bölge. Havayı içime çekince ciğerlerim çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

(Asım Çapacı/ İHA)

Kapadokya'nın havası korona virüse iyi geliyor

Kapadokya'nın havası korona virüse iyi geliyor

Kapadokya'nın havası korona virüse iyi geliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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