Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya semalarında, 5 ay sonra turistler sıcak hava balonlarıyla uçmanın sevincini yaşadı.

Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi
23.08.2020 07:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:12

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya semalarında, 5 ay sonra turistler sıcak hava balonlarıyla uçmanın sevincini yaşadı.

Peribacaları, vadileri, kayadan oyma kilise ve otelleriyle ünlü Kapadokya'da balon turları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 17 Mart'ta verilen aranın ardından 23 Ağustos'ta yeniden başladı.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Göreme beldesindeki dünyaca ünlü vadilere gelen çok sayıda turist, verilen kısa eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi.

Turistler, güneşin doğuşu sırasında Aşk Vadisi, Kılıçlar Vadisi, Uçhisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesi'nin doğa harikası manzarasını sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı.

Misafirler Kapadokya semalarından hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika güzelliğini izlerken, balon turuna katılma fırsatı bulamayan çok sayıda turist ise peribacaları ve sıcak hava balonları manzarasında bol bol fotoğraf çekip bu anları ölümsüzleştirdi.

Yaklaşık bir saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.

Balon turizminde faaliyet gösteren Especial'ın genel koordinatörü Abdullah İnal, Kovid-19 nedeniyle balonlardan 5 aylık ayrılık süreci yaşadıklarını, aylar sonra uçuşların başlamasının bölgede memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Yabancı misafirlerimizin artmasını umut ediyoruz"

Sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten İnal, şunları kaydetti:

"Aslında 22 Ağustos itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşları açtı ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarımızı yapamadık. Bir gün gecikmeli de olsa balon turlarını yapıyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla 35'e yakın balon var havada. Bugün 'Bismillah' dedik, inşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki günlerde balon turlarıyla birlikte yabancı misafirlerimizin artmasını umut ediyoruz. İnşallah bu vesileyle Türkiye ve Kapadokya'nın bir tık daha öne çıkmasını bekliyoruz. Balon turlarının artık Kapadokya'nın ana aktivitesi olduğu için uçuş serbestliği ile bölgeye gelen misafirlerin artmasını bekliyoruz."

Balon turuna katılan Dominic Reed, İngiltere'den geldiğini ve tura katılma imkanı bulduğu için son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın dünyada bir eşinin olmadığını, güzellikleri havadan görebilmenin keyfini çıkardığını anlatan Reed, "30 yıl önce Kapadokya'ya ilk defa gelmiştim. O dönemde balon turları olmadığı için bu güzellikten faydalanamamıştım. Balon turuna katılacağım için hem heyecanlıyım hem de çok keyifliyim. İnanılmaz güzel ve keyifli bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti 3. Sayfa
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Güncel
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: 5'i jandarma 12 kişi kayıp
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: 5'i jandarma 12 kişi kayıp
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı
Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu haberini aldığında ne yaptığını anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu haberini aldığında ne yaptığını anlattı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin 'Vanaları kapatırız' tehdidi de tarih oluyor
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Onur Saylak Merve Boluğur
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 08:12:02. #1.15#
title