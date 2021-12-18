Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz - Haberler
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Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı, kent merkezinde 10 santime ulaştı.

Kapadokya bölgesinde, dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yer yer 15 santimi aşan kar kalınlığı, Nevşehir merkezde 10 santimetreye kadar ulaştı. Peribacaları, Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, beyaz manzarayı fotoğrafladı.


Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışıyla bembeyaz

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

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