Kapadokya Kurban Bayramını Yüzde 90 Dolu Geçirdi

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya, Kurban Bayramını yüzde 90 oranında dolu geçirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi Kurban Bayramını özellikle Latin Amerikalı turistlerin de bölgeye akın etmesiyle birlikte yüzde 90 oranında dolu geçirdi. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya Bölgesine uzun tatillerin yaramadığını ancak özellikle Latin Amerikalı turistlerin gelmesiyle birlikte Kurban Bayramında bölgede yüzde 90 oranında bir doluluk yaşandığını ifade etti. Dinler, "Bildiğiniz üzere 9 günlük bir bayram tatilinden çıktık. Türkiye'nin bir çok tatil bölgesi özellikle sahil bölgeleri yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kapadokya uzun tatillerden çok faydalanamayan bir bölgedir. Fakat bu yıl şansımıza sezonun ve Türkiye turizminin genel olarak iyi gitmesiyle beraber yabancı yoğunluğumuz çok fazlaydı. Türk misafirlerimizin de destek vermesiyle birlikte bölgemiz yaklaşık yüzde 90'ını gördü" dedi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya Bölgesini özellikle Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şili'den gelen turistlerin tercih ettiğini ifade ederken, "Son iki yıldır ise Çinliler Kapadokya Bölgesine büyük destek veriyor" dedi. Dinler, "Kapadokya bölgesini bayram tatili olarak değerlendirmemek lazım. Bu aylarda daha fazla Latin ülkelerden gelen misafirlerimiz bulunuyor. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şili'den bolca misafirimiz vardı ve güzel bir doluluk oranı yaşadık. Bunlara ilaveten 12 ay boyunca gelen ve son iki yıldır bölgemize çok ciddi destek veren Çinli turistlerinde eklenmesiyle beraber güzel bir dönem geçirdik" diye konuştu.

"100 Bin Japon turist hedefimize ulaşacağız"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler özellikle Eylül - Ekim aylarında Kapadokya Bölgesinin doluluk oranının en fazla olduğu aylar olduğunu ifade ederken özellikle Japon turistlerin bölgeye gelmelerini bekliyoruz dedi. Dinler, "Şimdi Kapadokya'da yüksek sezona giriyoruz. Eylül, Ekim ayları yıllardır bölgenin en yüksek turist misafir ettiği ayları olarak değerlendirilir. Bu aylarda biraz daha Japon turistlerin artmasını bekliyoruz. Çünkü bu yılsonuna kadar 100 bin Japon hedefimiz var. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Yine Çinli turistlerimiz olacak. Yine Latin Amerika'dan ve biraz da Avrupa'dan katkı olacağını bekliyoruz. Eylül, Ekim aylarında da yüksek bir doluluk oranı yakalayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR