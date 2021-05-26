Kapadokya Kültür Turizm Derneği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'yu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya Kültür Turizm Derneği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'yu ziyaret etti

Kapadokya Kültür Turizm Derneği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Oğuzhan Tekin ve Başkan Yardımcısı Çağlar Bozkurt, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret etti.

Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Oğuzhan Tekin ve Başkan Yardımcısı Çağlar Bozkurt, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kayak faaliyetlerinden dolayı Oğuzhan Tekin'e teşekkür eden Başkan Oto, "Sayın başkan ve yönetiminin Nevşehir bölgemizde kayak için yaptıkları çalışmalar son derece önemli. Biz de federasyon olarak elimizden gelen desteği tüm kulüplerimize yaptığımız gibi, Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği'ne de yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Nevşehir'de kayak branşının geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Evgar Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya Kültür Turizm Derneği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'yu ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:50:37. #1.14#

title