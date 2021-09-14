Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak - Haberler
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Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, kentin turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, kentin turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Dernek Başkan Yardımcısı Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri Kültepe'de bir araya gelerek derneğin çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Erkiletlioğlu, Kapadokya'nın Kayseri'nin kaybettiği bir değer olduğunu dile getirdi.

Kapadokya krallarının dördüncü kraldan sonra tamamen Kayseri'de yaşadığını anlatan Erkiletlioğlu, "Biz Kapadokya adını Ürgüp, Göreme'ye kaptırdık. Burası Kapadokya'nın merkezi, kralları burada oturmuş, tanrıları Erciyes Dağı. Böyle bir kültür varlığını biz iyi anlatamıyoruz. Kültepe'de kazılarda çıkarılan 23 bin civarındaki tablet Ankara Medeniyetler Müzesi'nde onları getirmeye çalışacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

Kazı Başkanı Kulakoğlu ise Kültepe Ören Yeri'nde çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kültepe'de ziyaretçi merkezinin yapım aşamasında sona gelindiğini belirten Kulakoğlu, şöyle konuştu:

"Ören yerinde Asurlu tüccarların nasıl yaşadığını gösterecek bir canlandırma düzenlemesine gidilecek. Bunlar ören yerinin farkındalığını artıracak. AB'den aldığımız iki proje var. Bunlardan biri Kültepe'nin 70 yıllık hikayesi başlıklı bir proje, bunu Belsin Vakfı ile çalışıyoruz. Kültepe'nin bütün hikayesini elimizdeki belgeleri dijital hale getirerek ziyaretçilerin de buna ulaşmasını sağlayarak anlatacağız. İkinci projemiz de Bünyan'da kurulu olan ANKA Turhan Vakfı ile birlikte yaptığımız bir proje. Kültepe'de çıkarılan eserlerin çoğu Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki depolarda bekliyor. Bunların restore edilerek sergiye hazır hale getirilmesi için yapılmış bir proje. Bunu da gelecek yıl bir sergiyle tanıtacağız."

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akgül de kentte 3 tane müze çalışması gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nin kalıcı listeye girmesi için bir sivil toplum kuruluşu olarak mücadele edeceklerini ifade etti.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği, Kayseri'nin turizm değerleri için çalışacak - Haberler
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