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Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile oluşan beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Kar yağışı ile oluşan beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Göreme, Uçhisar ve Zelve gibi turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerde etkili oldu. Yağış sonrası turizm merkezleri beyaza bürünürken, özellikle karla kaplanan peri bacalarında görsel güzellik oluştu. Yerli ve yabancı turistler ise kar manzarasını fotoğrafladı.


Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

Kapadokya, Turizm, kar, Güncel, Haber

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