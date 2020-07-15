Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
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Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, Kapadokya Kaplanları sporcuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
15.07.2020 07:20 | Son Güncelleme: 15.07.2020 07:24

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, Kapadokya Kaplanları sporcuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

Etkinlik çerçevesinde, 15 kişiden oluşan "Kapadokya Kaplanları" adlı grup üyeleri sabah saat 05.30'da Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Burada Hafız Mahmut Kemikkıran tarafından edilen duanın ardından sporcular, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve vatandaşlar tarafından Niğde'ye uğurlandı.

Vali Becel, burada yaptığı açıklamada gazetecilere, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.Ordumuzun içerisindeki bir grup kendi vatandaşına, kendi milletine devletin silahları ile saldırdı. Ancak milletin kendi iradesiyle bayrağına, devletine sahip çıkma azmi ve kararlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle vatandaş sokaklara çıktı ve bu hain darbe girişimini püskürttü.15 Temmuz ile özdeşleşmiş olan Ömer Halisdemir o gecenin kahramanlarından bir tanesi.Kapadokya Koşu Kaplanları, Ömer Halisdemir'in kabrine kadar koşacak. Hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza ve milletimize sahip çıkıldığını gösterecekler." dedi.

Belediye Başkanı Arı ise Türk milletinin 15 Temmuz'dan çıkardığı derslerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Etkinliğin, o geceyi ve o gecenin kahramanlarından Halisdemir'i anmak için düzenlendiğini ifade eden Arı, ekibin koşarak ulaşacağı Çukurkuyu beldesinde dua edeceğini dile getirdi.

Arı: "15 Temmuz ihanet gecesinin bugün yıl dönümünü yaşıyoruz. O gece bir grup hain bizim vergilerimizle alınan silahlarla, mermilerle, uçaklarla bizim insanımıza, demokrasimize bir darbe girişiminde bulundu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı ile milletimiz meydanlara indi. Tanklara, toplara, silahlara, mermilere göğüslerini gerdiler. Kendi iradelerini kendilerinin temsil edeceğini milli iradenin sahibinin millet olduğunu bir kez daha gösterdiler. Şükürler olsun ülkemiz büyük bir sıkıntının eşiğinden döndü. Bugün o günü yeniden yad edeceğiz, yeniden anacağız ve ondan çıkarttığımız derslerle bundan sonraki süreçte bu tür oluşumlara bir daha fırsat verilmeyecek. O günün kahramanlarından biri olan Ömer Halisdemir'de bizim hemşehrimiz. Komşu şehrimizin yiğit bir evladı. O günün kahramanı Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimizi yad etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bir daha bu millete bu tür acıları göstermesin." diye konuştu.

Açıklamaların ardından koşu, Becel'in işaretiyle başladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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