'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak: Dunya.com

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