Kapadokya Kadın Platformu, 'Yasta değil, isyandayız'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapadokya Kadın Platformu, 'Yasta değil, isyandayız'

Kapadokya Kadın Platformu, geçtiğimiz gün Nevşehir'de işlenen kadın cinayeti sonrasında kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Kapadokya Kadın Platformu, 'Yasta değil, isyandayız'
24.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:54

Kapadokya Kadın Platformu, geçtiğimiz gün Nevşehir'de işlenen kadın cinayeti sonrasında kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Nevşehir'de 38 yaşındaki Mustafa Dirlik tarafından boşanmak isteyen eşi Fatma Esra Dirlik 11 el ateş edilerek öldürülmesinin ardından Kapadokya Kadın Platformu tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Kapadokya Kadın Platformu kurucusu Av. Sema Yurtbilir Yavuz yaptığı açıklamada "artık yas tutmayı bıraktık isyandayız" dedi. Yurtbilir açıklamasında, "Ülkemizde her gün birden fazla kadın cinayeti gerçekleşiyor. Artık yas tutmayı bıraktık. İsyandayız! Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, her geçen gün zirveye tırmanıyor. Bu tırmanışın sebeplerinden biri kadın cinsiyetine yönelik nefret söylemlerinin artması. Son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi özelinde birtakım köşe yazarlarının nefret söylemlerini çok yakından takip ettik. Bu zihniyette kişilere destek veren bir kesim de alkışı hiç eksik etmedi. Şiddeti, cinayeti, ötekileştirmeyi meşrulaştıran zihniyetin, nefret ve ayrımcılık suçu işlediklerini hatırlatmak isteriz. 11 kurşun ile delik deşik edilmiş bir kardeşimizin cinayetinin ardından bile utanıp sıkılmadan "Acaba kadın ne yaptı da adam karısını öldürdü?" şeklinde insanlık dışı, şiddete bahaneler arayan yorumlar duymaktan, katil ile empati kuran insanlar görmekten usandık, isyandayız! Yetkililerin artık kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti bir toplumsal sorun olarak görüp, politika üretmesini, herhangi bir cinsiyet ile ilgili nefret söylemlerinin cezalandırılmasını, kadın ve çocukları şiddetten koruyan yasa ve sözleşmelerin etkin şekilde uygulanmasını, bu yasa ve sözleşmeler üzerindeki tartışmaların yetkililer tarafından kesin bir dil ile sona erdirilmesini talep ediyoruz. Öldürülen, şiddet gören kadınların, istismar edilen çocukların vebali, bütün toplumun ve yöneticilerin omuzlarındadır. Bu nedenle herkesi kullandıkları dil ve söylemlerde daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Biz bu vebalin altında kalmamak için bugün sessiz kalmıyoruz. Bundan sonra da sessiz kalmayacağımızı, şiddet kültürü, şiddet övgüsü toplumdan yok edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının aşağı cins olarak görülmediği, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, erkek cinayetine kurban edilmediği bir toplum hayal ediyoruz. Erkek cinayetine kurban giden kız kardeşimiz Fatma Esra Dirlik'i rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailesine ve bilhassa yavrularına başsağlığı diliyoruz. Davasının takipçisi olacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Spor
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında 'dokunulmazlığı kalksın' kararı
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "dokunulmazlığı kalksın" kararı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Fatih Dönmez Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cüneyt Arkın Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Kapadokya Kadın Platformu, 'Yasta değil, isyandayız' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 15:55:33. #1.15#
title