Kapadokya, İstanbul'dan sonra en fazla ziyaretçi alan bölge oldu
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Kapadokya, İstanbul'dan sonra en fazla ziyaretçi alan bölge oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiği açıklanırken Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, İstanbul'un ardından en fazla ziyaretçi alan bölge oldu.

Kapadokya, İstanbul'dan sonra en fazla ziyaretçi alan bölge oldu
30.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiği açıklanırken Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, İstanbul'un ardından en fazla ziyaretçi alan bölge oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılından müze ve ören yerleri ziyaretçi istatistiğini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre 2019 yılında İstanbul'da bulunan müze ve ören yerlerini 7 milyon 798 bin 283 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 3 milyon 805 bin 388 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ziyaretçi istatistiğinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kapadokya bölgesi, Antalya, İzmir, Denizli ve Konya illerini geride bıraktı. 2019 yılında Konya'da bulunan müze ve ören yerlerini 3 milyon 666 bin 108 turist, Antalya'da müze ve ören yerlerini 3 milyon 87 bin 871 turist, İzmir'de müze ve ören yerlerini 3 milyon 59 bin 225 turist ve Denizli'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 887 bin 50 turist ziyaret etti.

"Göreme Açıkhava müzesi rekor kırdı"

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açıkhava müzesini 2019 yılında 1 milyon 403 bin 444 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Kaymaklı yeraltı şehrini 632 bin 970, Derinkuyu yeraltı şehrini 456 bin 369, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 592 bin 727 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA

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