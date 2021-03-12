Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Kapadokya bölgesinde gece yağan kar, baharın ilk ayında peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.

Akşam saatlerinde başlayan yağmurun, gece kara dönüşmesinin ardından tarihi ve turistik merkezler karla kaplandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgedeki, Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kayalar güzel görüntü oluşturdu.

Nevşehir İl Özel İdaresi ile Nevşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki ve kent merkezindeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Sıcaklığın hissedilir şekilde düştüğü bölgede turistlerin otellerinde kalmayı tercih etmesinden dolayı bölgede sakinlik oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan