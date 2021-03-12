Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

12.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Kapadokya bölgesinde gece yağan kar, baharın ilk ayında peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.

Kapadokya bölgesinde gece yağan kar, baharın ilk ayında peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.

Akşam saatlerinde başlayan yağmurun, gece kara dönüşmesinin ardından tarihi ve turistik merkezler karla kaplandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgedeki, Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kayalar güzel görüntü oluşturdu.

Nevşehir İl Özel İdaresi ile Nevşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki ve kent merkezindeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Sıcaklığın hissedilir şekilde düştüğü bölgede turistlerin otellerinde kalmayı tercih etmesinden dolayı bölgede sakinlik oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Prens Harry Şevket Çoruh Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:27:23. #1.15#
title