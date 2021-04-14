Kapadokya Havalimanı'nda 16 Eylül 2020'de yaşanan "hava aracı ciddi olayı"na ilişkin rapor tamamlandı
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Kapadokya Havalimanı'nda 16 Eylül 2020'de yaşanan "hava aracı ciddi olayı"na ilişkin rapor tamamlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Kapadokya Havalimanı'nda 16 Eylül 2020'de yaşanan 'hava aracı ciddi olayı'na ilişkin rapor tamamlandı

Vizyon Havacılık'a ait hava aracıyla Kapadokya Havalimanı'nda 16 Eylül 2020'de yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Vizyon Havacılık'a ait hava aracıyla Kapadokya Havalimanı'nda 16 Eylül 2020'de yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 Eylül 2020'de sahibi ve işletmecisi Vizyon Havacılık olan TC-GDD tescil işaretli hava aracıyla yalnız uçuş yapan öğrencinin görevi sonunda Kapadokya Havalimanı 11 pistine sert iniş yapmasıyla sonuçlanan hasarlı "hava aracı ciddi olayı" meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Söz konusu hava aracı kazasına ilişkin, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Konuyla ilgisini kanıtlayan kişi ve kurumlar söz konusu nihai raporu incelemek için Bakanlığa başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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