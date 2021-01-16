Kapadokya Havalimanı'nda 13 Ağustos 2020'de yaşanan "hava aracı ciddi olayı"na ilişkin rapor tamamlandı
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Kapadokya Havalimanı'nda 13 Ağustos 2020'de yaşanan "hava aracı ciddi olayı"na ilişkin rapor tamamlandı

16.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:28
Kapadokya Havalimanı'nda 13 Ağustos 2020'de yaşanan

Vizyon Havacılık'a ait hava aracıyla Kapadokya Havalimanı'nda 13 Ağustos 2020'de yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Vizyon Havacılık'a ait hava aracıyla Kapadokya Havalimanı'nda 13 Ağustos 2020'de yaşanan kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ağustos 2020'de sahibi ve işletmecisi Vizyon Havacılık olan, TCGDE tescil işaretli, Textron Aviation Inc. 172 S model, 172S11627 seri numaralı hava aracı, yalnız uçuş görevi bitimi Kapadokya Havalimanı 11 pistine inişi esnasında, kanat ucunu ve pervanesini yere vurması sonucu "hava aracı ciddi olayı" meydana geldi.

Ölen veya yaralananın olmadığı olaya ilişkin "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı. Konuyla ilgisini kanıtlayan kişi ve kurumlar söz konusu nihai raporu incelemek için Bakanlığa başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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