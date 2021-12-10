Kapadokya Havalimanı kasımda 29 bin yolcu ağırladı - Haberler
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Kapadokya Havalimanı kasımda 29 bin yolcu ağırladı

Kapadokya Havalimanı kasımda 29 bin yolcu ağırladı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya Havalimanı, bu yılın kasım ayında 29 bin 72 yolcuya hizmet verdi.

Kapadokya Havalimanı, bu yılın kasım ayında 29 bin 72 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda kasımda iç hatlarda 28 bin 243, dış hatlar 829 yolcuya hizmet sunuldu.

Kasım ayında Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 1298 uçak iniş kalkış, dış hatlarda da 11 uçak direkt yurt dışı uçuş yaptı.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 268 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte hizmet verilen yolcu sayısı 239 bin 801'e ulaşırken, aynı süreçte uçaklar 16 bin 821 iniş kalkış yaptı, yük trafiği ise 2 bin 487 ton olarak gerçekleşti.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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