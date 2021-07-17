Kapadokya gezisi dönüşü kaza: 6 yaralı

AKSARAY'da, Kapadokya gezisinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

AKSARAY'da, Kapadokya gezisinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazda, 4 'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 15'incı kilometresinde meydana geldi. Danimarka'dan memleketi Konya'nın Kulu ilçesine gelen Kadriye Akçan (38), Kapadokya gezisi sonrası geri dönmek için yola çıktı. Akçan yönetimindeki 44 FY 533 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Kadriye Akçan ve yanındaki Hatice Sürer (65), İdris Akçan (17), Hasan Kaya (14), Enes Akçan (14) ve Sıraç Akçan (5) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş