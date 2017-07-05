Kapadokya Futbol Şöleni Sona Erdi

Avanos ilçesinde düzenlenen "Kapadokya Futbol Şöleni" törenle sona erdi.



Kapadokya Nevşehir Spor Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvaya, Nevşehir, Aksaray, İzmir ve Kocaeli'nden 6 futbol takımı katıldı.



Kulüp Başkanı Özden Taşğın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir'in spor alanında ufkunu genişletmek adına bu yıl Kapadokya Futbol Şöleninin ilkini düzenlediklerini söyledi.



Taşğın, "Kapadokya'da turizmin yanı sıra alternatif faaliyetlerin geliştirilmesi ve bölgedeki futbol sahası bulunan otellerin imkanlarının sporun gelişmesi için kullanılması fikriyle etkinliği organize ettik." dedi.



Şölene katılan takımlara sertifika ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi.