Kapadokya Film Festivali'nden kısa filmcilere büyük destek

26.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:04

Destekler kapsamında finalist filmlere telif ödenecek, 3 kısa film projesi ise 15'er BİN TL değerindeki TRT Kısa Film Yapım Desteği ile ödüllendirilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir'de buluşturacak olan Kapadokya Film Festivali çalışmaları yoğun biçimde sürerken, program ve yapım desteklerine dair ayrıntılar da şekillenmeye başladı. Festival kapsamında bu yıl kısa filmcileri sevindirecek önemli haberler var.

FİNALİST KISALARA TELİF

Kapadokya Film Festivali, ilk yılında kısa filmciler için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Festivalin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması" bölümünde 8 film ödül için yarışacak. En iyi kısa filme 7.000 TL, en iyi ikinci kısa filmle 5.000 TL ,en iyi üçüncü kısa filme ise 3.000 TL para ödülünün verileceği festivalde ödül alamayan diğer 5 filme de 1000'er TL gösterim telifi ödenecek.

KISA FİLMLER ANA SALONLARDA GÖSTERİLECEK

Festivalin kısa filmcilere yönelik diğer bir uygulaması ise gösterim alanlarıyla ilgili. Kısa filmlerin daha çok seyirciye ulaşabilmesi amacıyla gösterimle uzun metrajlarla aynı salonlarda, uzun metraj yarışa filmlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilecek.Ana salonlarda gösterilebilmeleri için DCP formatında hazırlanması gereken filmlerin DCP maliyetleri de festival tarafından karşılanacak.

ÜÇ KISA FİLM PROJESİNE 15'ER BİN TL DESTEK

Kapadokya Film Festivali kapsamında, ulusal sinemayı desteklemek amacıyla ilki gerçekleştirilecek olan Kapadokya Film Platformu'nda, ön jüri tarafından finale kalan 5 proje destek ödülleri için yarışacak. Alanında uzman sinemacılardan oluşacak ana jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 3 kısa film projesine "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" olarak 15'er BİN TL para ödülü verilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının endüstri profesyonelleriyle buluşturmak ve projelerinin yapım ve yapım sonrası süreçlerini desteklemek amacıyla çok sayıda etkinliğin yer alacağı Kapadokya Film Platformu başvuruları 10 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler