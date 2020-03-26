Kapadokya Film Festivali ileri bir tarihe ertelendi Bu yıl 29 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında, ilki gerçekleştirilmesi planlanan Kapadokya Film Festivali, dünyayı etkisi altına alan yeni COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Festivalin ertelenmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,Nevşehir ve ülke genelinde virüs salgınına karşı büyük bir mücadelenin verildiğine dikkat çekti vesağlığın öncelikli olduğunun altını çizdi. Nevşehir Belediyesi olarak kentte virüs salgınına karşı kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve en büyük arzularının salgının bir an önce ortadan kalkması ve hayatın normale dönmesi olduğunu ifade eden Başkan Arı, Nevşehir'e sosyal ve kültürel anlamda büyük değer katacağına inandıkları Kapadokya Film Festivali'ni belirlenecek yeni tarihte düzenleyeceklerini ifade etti.

Bu yıl ilkini gerçekleştirmek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtikleri Kapadokya Film Festivali'niCOVID-19 salgını nedeniyle üzülerek, ileri bir tarihe ertelediklerini söyleyen Festival Direktörü SuatKöçer, ülke genelinde alınan önlemler kapsamında ertelemenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Festivalin uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer aldığı Kapadokya FilmPlatformu'na ilginin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak gösterilen ilgiye teşekkür etti vefestival için belirlenecek yeni tarihin önümüzdeki süreçte açıklanacağını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler