Kapadokya Film Festivali başvuruları başladı

10.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:56

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran'da ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması" ve "Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması" yapılacak.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek.

15 Mart'a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvurular kabul edilecek.

Ulusal Uzun Metraj En iyi Film'e 150 bin lira, Uluslararası Uzun Metraj En iyi Film'e ise 10 bin dolar ödül verilecek.

Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Müzik, Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülleri sahiplerini bulacak.

Festival kapsamında En İyi Kısa Film'e 7 bin lira, ikinci olan kısa filme 5 bin lira, üçüncü olan kısa filme ise 3 bin lira verilecek.

Ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına "www.kapadokyaff.com" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA