Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi belki de tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı'nı yaşıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta tüm Türkiye'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kapadokya bölgesinde sessizlik hakim olurken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Nevşehir il merkezinde de cadde ve yollar boş kalırken, polis ekipleri alınan tedbirler kapsamında il merkezinde zaman zaman karşılaştıkları araç ve vatandaşları kontrol ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA