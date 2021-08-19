Kapadokya Eğitim Merkezi'de açılacak üç yeni kurs için ücretsiz

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve yabancı dil, mesleki eğitim ve kişisel gelişim alanlarında açtığı kurslarla gençlerin geleceğine yön veren KAPEM'de yeni açılacak kurslar için kayıt tarihleri belli oldu.

Paşakonağı içerisinde bulunan merkezde Eylül ayında başlayacak olan Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı ile Halkla İlişkiler Organizasyon kursları için kayıtlar başladı.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılmak isteyenler 28 Ağustos 2021 tarihine kadar 0384 2138693 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilir ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurabilecekler.

Kaynak: Bültenler