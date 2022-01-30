Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları - Haberler
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Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı, Asım Çapacı - Genel
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Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları Kapadokya Drone ile havadan görüntülendi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya Drone ile havadan görüntülendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Göreme, Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler beyaz manzarayı fotoğrafladı.

Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya'dan kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Genel

Kapadokya, Türkiye, Turizm, kar, Genel, Haber

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