Kapadokya'dan günlük binlerce ton patates iç ve dış piyasaya sevk ediliyor

GÜLŞEHİR, NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin çeşitli yörelerinde üretilen ve yeni hasat dönemine kadar Nevşehir'in Gülşehir ilçesi ile Kavak, Ortahisar ve Göre beldeleri başta olmak üzere farklı noktalarda yer altındaki kayadan oyma depolarda muhafaza edilen patatesler, işçilerce boyutlarına göre ayrıldıktan sonra piyasaya sunuluyor.

Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma depolardan günlük ortalama 10-12 bin ton patates, tırlara yüklenerek yurt içinin yanı sıra Dubai, Azerbaycan, Katar, Irak ve Suriye'ye gönderiliyor.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, AA muhabirine, bölgeye özgü tüf kayaların oyulmasıyla yapılan yer altı depolarının, ürünün bozulması, çürümesi ve donmasını önlediğini, nemli yapısı sayesinde de besin değerini korumasını sağladığını söyledi.

Yer altı depolarının ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkısı olduğunu aktaran Yıldırım, " Türkiye'de patates 6 ay tarladan sofraya, 6 ay da depodan sofraya gider. 10-12 bin ton patates çıkışı olan Nevşehir'de ekonomiye katkı sunuluyor. Yurt dışına ton başına 150 ila 300 dolar, yurt içine de 3 bin liradan çıkıyor. Patates, stratejik bir üründür." dedi.

Her gün yaklaşık 500 tır depolardan çıkış yapıyor

Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı da bölgedeki depolarda hasadın ardından tonlarca patatesin muhafaza edildiğini söyledi.

Hiçbir enerji ihtiyacına gerek duyulmayan depoların toprak yapısı sayesinde nemli ve soğuk kalabildiğini anlatan Köybaşı, üretimde alt sıralarda bulunan kentin, ülkenin "patates deposu" konumunda olduğunu vurguladı.

İstihdama katkı sunuluyor

İç ve dış piyasaya her gün binlerce ton ürün çıkışı yapılan depolarda çok sayıda işçi, şoför ve büro elemanı çalıştığını belirten Köybaşı, şöyle devam etti:

" Türkiye'de 6 milyon ton civarında patates üretimi yapılmaktadır. Bunun yarısı hasat dönemi tarladan iç ve dış piyasaya sevk edilirken, yarısı da Nevşehir'e yer altındaki kayadan oyma, doğal depolara getirilir. Burada ürün, besin değeri kaybolmadan saklanır, çürüme önlenir, don olmaz. 6 aylık dönem içinde de piyasanın ihtiyacına göre depolardan sevk olur. Günlük yaklaşık 500 tır, Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve yurt dışına gitmektedir. Türkiye'yi ve dünyayı buradan patates konusunda besliyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın patates ihtiyacını da buradan karşılıyoruz. Haftalık 5 bin ton civarında Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz."

Yöredeki patates depolarının istihdama katkı sağladığını ifade eden Köybaşı, çok sayıda kişinin bu işten ekmek yediğini sözlerine ekledi.