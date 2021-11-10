Kapadokya'daki turizmciler TGA'nın organizasyonunda bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki turizm sektörünün temsilcileri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde Nevşehir'de buluştu.

Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alevli, İl Kütür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve turizmciler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Becel, Türkiye'nin her tarafının ayrı güzellikte olduğunu belirterek, "Kapadokya olarak bu zenginliklerin daha üst noktalara çıktığı, Türkiye'de turizm denince belki de ilk akla gelen ilk ikinin içerisinde olan yerlerden biriyiz. Biz her ortamda Allah vergisi doğal güzelliklerin bizim için büyük bir şans olduğunu hem bölge için hem ülke için büyük bir şans olduğunu dile getiriyoruz." dedi.

Güzellikleri hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtmanın ekonomik girdi sağlamak için son derece önemli olduğunu kaydeden Becel, "Her geçen gün insanların gezme ve yeni yerleri keşfetme merakı uyanınca pazarlamanın da çok daha ön plana çıktığının farkına varıyoruz. Farklı pazarlama teknikleri var. Dijital tanıtım şu anda çok ön planda. Bunu yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Kapadokya'nın tanıtımı için daha önce kurulan birliklerin ve belediyelerin olması bizim için büyük bir şans. Şimdi o şansları biraz daha güçlerimizi birleştirerek çok daha sürdürülebilir, çok daha etki değeri yüksek geniş kitlelere ulaşabileceğimiz mecralara iletme yolunda bir adım atılıyor." diye konuştu.

TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de Türkiye markasını ve turizmini yurt dışında tanıtma gayretinde olduklarını söyledi.

TGA'nın Türkiye'yi yurt dışında da tanıttığını vurgulayan Lokmanhekim, "Biz aslında pazarlama ajansıyız. Çok yüce bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin markasını pazarlamaya çalışıyoruz. Bu gerçekten pazarlama alanında varılabilecek en üst nokta." dedi.

Öncelikle bir hedef belirlediklerini kaydeden Lokmanhekim, şunları söyledi:

"Ülke bazlı hedef kitleler ve buna uygun ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm dünyaya aynı anda pazarlama yapacak kadar zamanımız da kaynağımız da yok. Dolayısıyla hedeflerimizi seçmek zorundayız, rakip ülkeler var, hedef aldığımız ülkeler var. Pazarlama denince herkesin aklına reklam geliyor ama pazarlama reklamdan ibaret değil, pazarlamanın çok önemli destekleyicileri var. Bunun başında kurumsal iletişim geliyor. Reklam dışı faaliyetlerde medya yoluyla etkili kişiler yoluyla kendinizi başka kanallar yoluyla ifade etmek zorundasınız. Tek başına reklam yapmak son derece aslında israfa yönelik olur. Bunu başka faaliyetlerle de desteklemek zorundayız. Biz veriye dayalı bir pazarlama yapıyoruz."

Konuşmaların ardından toplantı soru cevapla sürdü.